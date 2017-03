Frosinone-Vicenza: in campo Bellomo e Cernigoi ma Rizzo out

Seconda giornata di allenamenti per i biancorossi in vista della difficile trasferta al Matusa. Nel pomeriggio di martedì seduta pomeridiana sul campo del centro sportivo “Piermario Morosini” di Isola Vicentina. La squadra, agli ordini dell’allenatore Pierpaolo Bisoli, ha svolto riscaldamento, lavoro atletico, esercitazioni tecniche e lavoro di scarico. Lo riferisce il sito ufficiale.

Nicola Bellomo e Iacopo Cernigoi hanno lavorato regolarmente con il gruppo; Giuseppe Rizzo, durante la seduta, ha riportato un risentimento al quadricipite sinistro che sarà valutato dallo staff medico biancorosso nelle prossime ore; seduta differenziata (corsa e terapie) per Salvatore D’Elia; seduta differenziata sul campo per Giulio Ebagua e Robert Gucher; terapie e palestra per Francesco Benussi, Davide Costa e Raffaele Pucino; programma personalizzato di recupero per Fabinho e Nicholas Siega.

PROGRAMMA – ALLENAMENTI

Mercoledì: seduta pomeriggio (ore 15)

Giovedì: seduta pomeriggio (ore 15)

Venerdì: seduta mattino (ore 10) a porte chiuse