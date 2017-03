Frosinone-Vicenza: diretta, risultato, formazioni, tabellino, pagelle, interviste

Nessun timore reverenziale nei confronti del grande ex, Pasquale Marino. Il Vicenza di Pierpaolo Bisoli scenderà in campo al Matusa con tutta la determinazione necessaria per conquistare tre punti fondamentali per la corsa alla salvezza.



La posta in palio, però, fa parecchio gola anche al Frosinone, che sabato è finito fuori dalla zona promozione diretta. Obiettivi opposti per due squadre che scenderanno in campo specularmente: anche i biancorossi opteranno per il 3-5-2 scelto dal tecnico di Marsala per affrontare il girone di ritorno.



I CONVOCATI

IL PRE PARTITA DI MISTER BISOLI

GUCHER SVELA IL PUNTO DEBOLE DI MARINO



Probabili formazioni

Frosinone (3-5-2): Bardi, Russo, Ariaudo, Krajnc; Fiamozzi, Sammarco, Maiello, Soddimo, Mazzotta; Ciofani, Dionisi. A disp. Zappino, Crivello, Gori, Frara, Mamic, Kragl, Volpe, Pryyma, Mokulu. All. Marino

Vicenza (5-3-2): Amelia; Pucino, Zaccardo, Adejo, Esposito, Vita; Urso, Gucher, Signori; Giacomelli, De Luca. A disp. Vigorito, Bogdan, Bianchi, Zivkov, Doumbia, Perfection, Bellomo, Cernigoi, Ebagua. All. Bisoli

