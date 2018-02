Feralpisalò-Vicenza: le pagelle di Alberto Belloni

VALENTINI 7: la sua sicurezza nelle uscite mette la difesa in condizione di destreggiarsi in grande calma e non è un caso che nella prima fazione di gioco il Salò si renda pericoloso solo in una circostanza. Nella ripresa i Leoni del Garda provano la riscossa, ma lui cede solo su autogol. Imperiosa la doppia parata all’84’ su Ponce e Ranellucci. Sul 2-3 chissà cosa sarebbe successo…

MALOMO 6,5: molto efficace nel chiudere gli spazi a destra, dove agisce un Bolzani piuttosto attivo. Anche nel secondo tempo dalla sua parte il Ferali vede pochi palloni giocabili. Nel complesso una gara più che positiva.

CRESCENZI 6+: sul fronte centrale nei 45’ minuti iniziali i padroni di casa fanno poco o nulla. Tiene botta anche nel secondo tempo, ma in occasione del gol della bandiera degli uomini di Serena, forse un intervento di testa sarebbe stato più efficace che quel ginocchione fatale.

MAGRI 6: qualche imbarazzo in più del compagno di reparto che è il prezzo per aver giocato sin qui molto poco. Nella ripresa, però, contribuisce con gagliardia a fare argine davanti a Valentini, evidenziando di meritare d’essere riproposto in altra occasione.

GIRAUDO 6+: una prova positiva sull’asse sinistro, lungo il quale copre con efficacia e non rinuncia a spingere in avanti. Nel secondo tempo perde un po’ brillantezza e sulla sua corsia la catena del Salò crea diversi grattacapi al Lane. Rischia anche il rosso su un’entrataccia fuori tempo.

MILESI 6,5: la sua posizione insolita mette in difficoltà lo scacchiere della squadra lombarda, facendole trovare uno scoglio imprevisto. Resta efficace anche nell’ultima parte della gara, sebbene gli avversari inizino a prendergli le misura. Interessante esperimento…

GIORNO 7,5: la bella notizia della trasferta sul lago. Il nuovo acquisto dà sostanza al centrocampo e sfottere almeno tre incursioni interessanti. Il gol è da cineteca. Viene richiamato negli spogliatoi quando non ha davvero più benzina nelle gambe. Esordio stupefacente.

TASSI 7: conferma tutte le buone impressioni evidenziate nel primo tempo col Padova. Tiene bene la posizione, smista molte palle e aggiunge grinta nel pressing. Col passare dei minuti la spia del carburante si accende, ma lui resta stoicamente a far legna per aiutare la squadra. Decisivo il suo assist per il gol dopo una discesa travolgente.

DE GIORGIO 7: tocca tanti palloni e ne sbaglia pochissimi. Micidiale in occasione della punizione dell’1-0 e glaciale nel battere il rigore al 49’, tiene in mano le fila del gioco biancorosso. Nella ripresa è meno brillante, ma contribuisce a dettare i tempi giustii per tenere palla.

FERRARI 6+: quest’anno come punta lascia molto a desiderare, ma cerca di compensare fungendo da perno in attacco. Difende bene i palloni nelle ripartenza e corre come un matto in modo da essere il primo intenditore quando gli avversari partono dalla difesa. Finisce stremato ma ha il tempo di fare un buon tiro al 94’.

COMI 6+: anche lui come il compagno resta a secco di gol, ma si rende egualmente utile con un lavoro massacrante di interdizione e di raccordo. Ottimo il suo assist di testa per Ferrari al 3’ (che sbaglia clamorosamente) e sua l’azione del rigore, forse concesso un po’ generosamente dall’arbitro triestino.

GIACOMELLI 6: entra verso la fine e cerca di dare il suo contributo a gestire la partita. Da ricordare il suo bel tiro dell’84’

JAKIMOSKI, BANGU n.g.

Mister ZANINI: