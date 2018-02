Feralpisalò-Vicenza: il post partita di mister Zanini

Le dichiarazioni al termine di Feralpisalò-Vicenza

"I ragazzi hanno fatto una partita straordinaria, contro un'ottima squadra. Nel primo tempo abbiamo dato una prova di forza, che era quello che mi aspettavo dai ragazzi.

Milesi si è calato benissimo nel ruolo, Giorno ha fatto un gradissimo gol oltre che una buonissima prestazione. De Giorgio non è una sorpresa, come non lo sono Ferrari e Comi. Jakimovski deve recuperare la condizione ma sono sicuro che ci darà una mano. I miei complimenti anche a Magri che, nonostante la panchina, si è fatto trovare pronto ad andare in battaglia"