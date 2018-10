Feralpisalò - LR Vicenza: le pagelle di Alberto Belloni

GRANDI 7: molto attento sui palloni lunghi, specialmente dalla fascia di Vita. Sciorina due o tre buone uscite, in particolare al 44’, che sbrogliano situazioni problematiche. E’ efficace anche tra i pali al 31’ quando si oppone con efficacia alla conclusion+e e di guerra. Anche nella ripresa un’uscita importante, al 61’. Bella partita.

ANDREONI 6/7: dalla sua parte il Salò combina poco, anche quando prova ad invertire glie esterni. Spinge con buona continuità sulla fascia e al 35’ si fa notare anche per una valida chiusura in piena area. Nei secondi 45’ non molla un centimetro.

MANTOVANI 6/7: là dietro c’è bisogno di tutta la sua esperienza per evitare che i padroni di casa possano far male con il loro gioco preferito. In più di una occasione si fa trovare al posto giusto al momento giusto, sicché alla fine i Leoni del Lago ci provano ma senza creare occasionassime. Una sicurezza.

BIZZOTTO 7+: ha il cliente più difficile nell’Airone, che quando va su di testa non ce n’è praticamente per nessuno. In settimana però questo tema tattico è stato studiato con attenzione, sicché il capitano, pure con l’inevitabile fatica, nel primo tempo mette il bavaglio al bomber bresciano, come al 12’. Bella anche la chiusura su Guerra al 37’. Anche con il passare del tempo il suo muro è praticamente insuperabile.

STEVANIN 6,5: memore della brutta figura precedente, stavolta l’esterno di difesa si limita alle cose semplici ed efficaci e tutto sommato nei 45’ iniziali si guadagna la pagnotta dignitosamente. Fa piacere per lui.

SOLERIO n.g.: un rientro incoraggiante, almeno sul piano della gamba, dopo l’infortunio al setto nasale

N. BIANCHI 7: le fortune del Vicenza nascono da un nuovo centrocampo più folto, che fa densità in zona e interpreta l’interdizione nel modo più efficace. Suo un salvataggio sulla linea al 26’ su tacco di Guerra. La notizia è che oggi sembrava tornato al livello della stagione passata. Prova anche l’eurogol all’89’ ma gli va alle stelle.

DE FALCO 6/7: la presenza di due compagni che fanno legna senza nemmeno una pausa, gli consente di svolgere il compito per cui è più versato: gioca molti palloni e salvaguardia le geometrie anche quando i bluverdi provano a metterla sul piano del pressing. Aiuta poi nella gestione della palla, mettendo a frutto la sua classe.

SALVI 7: la presenza di un cagnaccio come lui si fa sentire, eccome. Piazzato sul lato sinistro fa alternativamente la mezzala e il mediano, dando all’intero reparto una consistenza importante. Continua a macinare gioco e chilometri finché l’allenatore non lo chiama al giusto riposo.

ZONTA n.g.: ci mette anche il suo sudore

GIACOMELLI 7+: lo si può discutere, ma è sempre lui ad essere decisivo. Prima segna il gol del vantaggio, approfittando di una leggerezza della difesa, poi coglie un gran palo su punizione e in generale mette continuamente in imbarazzo la difesa del Feralpi. Suo l’assist per Arma al 48’ e un tiro alto al 54’. Esce col diploma da vero combattente.

ZARPELLON: n.g.

CURCIO 6/7: un primo tempo in netta crescita rispetto alle prestazioni dell’ultimo periodo. E’ suo il traversone da cui si origina lo 0-1. Ed è sempre lui il primo a disturbare gli avversari sull’avvio dell’azione. Nel secondo tempo non entra più nel taccuino delle occasioni, ma in quello del sacrificio continuo resta alla grande.

ARMA 7,5: parte un po’ sottotono, ma quando gli avversari gli lasciano la palla giusta, lui controlla con destrezza e non perdona. E si ripete al 67’ quando si avventa come un rapace sul traversone di Curcio e al secondo tentativo la mette ancora nel sacco. Esce tra gli applausi.

MAISTRELLO n.g.: di testa impegna il portiere di casa al 88’.

Mister COLELLA