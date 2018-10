Feralpisalò - LR Vicenza, il punto di Alberto Belloni: "Parola d'ordine "Dimenticare Salò""

Cambia il vento. Si sapeva che sarebbe bastata una bella e convincente vittoria e il 3-0 in riva al lago, da questo punto di vista, è stato il gerovital che serviva ai ragazzi di Colella. Il Vicenza non faceva schifo prima e non è squadra di mostri adesso.

Serve equilibrio.

Servono soprattutto pazienza e chiarezza sugli obiettivi. L’undici creato da Renzo Rosso è formazione che non solo può, ma deve, raggiungere il lotto dei play off. Tuttavia non è tenuto a fare subito il salto di categoria. Se la stagione si rivelerà favorevole ha comunque l’obbligo di provarci senza remore. Se non ci riuscirà quest’anno, avrà fatto il primo gradino della programmazione prevista per l’approdo in Cadetteria. Dovesse centrare l’obiettivo al primo colpo, ripagherebbe con una meravigliosa sorpresa i suoi tifosi, che meritano un enorme regalo dopo la fede e l’affetto dimostrati negli anni bui.

Niente sarà facile, ha ammonito il mister dopo la trasferta vincente.

Già da domenica arriveranno nuovi ostacoli e nuove complicazioni. La Vis Pesaro non sarà una vittima sacrificale e così tutti i club definiti apparentemente facili (l’allenatore ha citato l’Imolese come una possibile sorpresa). In testa alla classifica non ci sono infatti il Feralpi, o il SudTirol o la Triestina, come tutti avevamo preconizzato. C’è la Fermana. Bisognerà abituarsi. Cambierà la capolista ma ciò che probabilmente non muterà sarà l’equilibrio di un torneo che non presenta più una corazzata ammazzastagione ma tante squadre dignitose, le quali giocheranno magari in 9 dietro alla linea della palle, pronte ad approfittare con le ripartenze di ogni momento di pausa dei biancorossi.

Ma veniamo alle novità emerse nel lunedì calcistico