Feralpi Salò-Vicenza: il pre partita di mister Zanini

Queste alcune dichiarazioni rilasciate dal tecnico Nicola Zanini nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida con la FeralpiSalò.

“…Alimi non ce la fa. Romizi è squalificato, mentre Malomo e Crescenzi stanno meglio. Bianchi ha la febbre, valuteremo nelle prossime ore. Nessuno deve stare tranquillo, dobbiamo giocare da squadra che si deve salvare. Il primo tempo contro il Padova è stato bellissimo, abbiamo poi sofferto nella ripresa. Ma ora serve fare punti, dobbiamo sistemare la classifica, non importa come giochiamo, servono i punti. Domani mi aspetto una prova di carattere, una guerra, sportivamente parlando. I ragazzi hanno dimostrato di voler rimanere, il mercato si è concluso, tocca a noi risolvere la situazione in campo con la giusta cattiveria e attenzione che ho visto in settimana…”.

“…La Feralpi Salò è una squadra forte, quadrata, di categoria, allenata bene. Il Padova è l’unica che dispone di una rosa per affrontare una categoria superiore. Dobbiamo scendere in campo credendo nei nostri mezzi e nelle nostre qualità. Abbiamo dimostrato di averle, ritengo che il Vicenza abbia qualità, attributi e da qui in avanti sapremo dimostrali ad ogni partita.