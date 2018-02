Feralpi Salò-Vicenza: curva ospiti quasi esaurita, raccolta sù ma con qualche polemica

Seduta pomeridiana sotto le intemperie per i biancorossi che, come previsto, hanno visto partire nella sessione di mercato di gennaio solo due giocatori, Lanini e Di Molfetta. Mister Zanini, non avrà, sabato alle 16.30, a disposizione nè Salifu nè Ferchichi, nè Beruatto (lungodegenti), e Romizi squalificato, mentre lo staff sta lavorando per recuperare Malomo e Crescenzi. Probabile Giorno dal primo minuto ma ne sapremo di più venerdì dopo le 13, quando il mister terrà la conferenza stampa.

Cuore Biancorosso

Inoltre, sempre nella serata di giovedì

Vicenza Calcio informa che nella serata odierna l’ammontare delle sottoscrizioni volontarie dei tifosi hanno raggiunto la somma di € 30.198, pari a n. 613 sottoscrizioni.

Se da un lato tra i tifosi c'è grande entusiasmo, c'è anche qualche malumore che serpeggia: si fanno sempre più frequenti, infatti, i post in cui si chiede "piazza pulita" sia in Tribuna che in società, a prescindere da contratti di sponsorship e di lavoro.

Sold out

Sono andati a ruba i biglietti per la Curva Ospiti del Turina: alle 18 di giovedì erano stati venduti 410 biglietti su 506 disponibili.