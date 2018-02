Fano-Vicenza, le pagelle di Alberto Belloni

Le pagelle al termine di Fano-Vicenza

VALENTINI 7: solo ordinaria amministrazione nella parte iniziale della gara. In taccuino rimane appena la sua non difficile parata al 13’ su Magli. Il voto se lo guadagna più avanti, con l’intervento su Schiavizzi all’88’ ma soprattutto con la parata salva risultato su Meandri al 78’.

MALOMO 7: la parte destra è quella che il Vicenza sfrutta di più e l’ex veneziano si fa trovare sempre pronto a spingere in avanti. Non molla nemmeno nella ripresa, quando ci prova al 57’ e tenta di far male agli avversari con numerose sortite.

CRESCENZI 6,5: l’attacco dei marchigiani fa soffrire un po’ i biancorossi per una ventina di minuti, poi le misure sono prese e non si rischia più nulla. Il fallo che mette in inferiorità numerica i padroni di casa è su di lui. Si fa male ed esce poco dopo.

MILESI 6,5: riportato al suo ruolo naturale, dimostra di calarsi bene nei meccanismi. Nella ripresa fa valere i suoi centimetri e la sua esperienza, soprattutto quando la squadra gestisce il risultato.

GIRAUDO 5,5: sulla corsia di sinistra il Lane ha maggiori difficoltà. L’ex tornita sbatte spesso contro l’avversario, facendo mancare le sue tradizionali incursioni. Al 57’ rimedia un giallo su un inutile fallo in mezzo al campo. Abbiamo visto di meglio…

ROMIZI 7,5: buona la sua diga davanti alla difesa. Tanti palloni giocati con giudizio, dettando i giusti tempi. Quando il Vicenza decide che è il caso di gestire il vantaggio, è sempre lui ad essere cercato per amministrare la palla. Sapiente distributore di traiettorie.

GIORNO 6: nel primo tempo non ripete lo splendido esordio di Salò ma cerca comunque di rendersi utile. Nella ripresa tende a sparire dal taccuino ma ha dato comunque il suo contributo alla causa comune.

TASSI 7: buona la sua prima frazione di gioco, nella quale interdice e costruisce. Da una sua percussione esce il gol del vantaggio. Nel secondo tempo non cala, dimostrando di avere anche gambe oltre al cervello. Da ricordare una bella discesa al al 47’ e una notevole incursione al 76’.

DE GIORGIO 5,5: non pare proprio ispiratissimo. Al 2’ minuto ha l’occasione per servire il liberissimo a Comi a centro area ma non trova la misura. Col passare del tempo il calare delle forze perde lucidità: al 65’ non riesce ad imbeccare il compagno e al 90’ non sfrutta un’idea di Giacomelli.

COMI 6-: da ricordare un doppio colpo di testa al 9’, non sfruttato adeguatamente. Si guadagna la sufficienza stiracchiata per il grande impegno profuso nei 96’ di gara, anche se non lascia il sigillo ad alcuna azione pericolosa.

FERRARI 7: dopo essersi prodigato nel pressing e in qualche spizzata, al 37’ trova il sinistro chirurgico dell’1-0. Finchè resta in campo continua a prodigarsi con grande impegno, anche se molo lontano dalla porta fanese.

MAGRI 6,5: chiamato ad entrare in una difesa rodata, non si fa prendere da emozioni e fa valere la sua forza soprattutto nei palloni aerei. Imperioso il suo stacco di testa in area avversaria al 73’ con palla che esce purtroppo a lato

JAKIMOWSKI 5,5: per un giudizio concreto occorre aspettare maggiori verifiche. Visto oggi, è sembrato non grande cosa. Ma deve trovare la migliore condizione…

GIACOMELLI 6: uno spezzoncino di gara, nel quale riesce a mettere pure lui il mattonino per portare a casa il risultato.

Mister ZANINI