Fano-Vicenza: il post partita di mister Zanini

Le dichiarazioni di mister Zanini al termine di Fano-Vicenza

"Una partita dura e insidiosa, come prevedevamo. Forse avremmo potuto chiuderla prima ma noi abbiamo sbagliato qualcosa e loro sono comunque stati bravi. Ci godiamo la vittoria ma è necessario invertire la rotta anche in casa, ora abbiamo due partite al Menti, difficili, ma ce la metteremo tutta. Speriamo che l'infortunio di Crescenzi non si riveli grave.

La squadra sta trovando forma e tutti hanno fatto un grandissimo lavoro: ci godiamo questo momento positivo e la classifica la guarderemo tra un paio di mesi. Adesso giochiamo partita per partita e ora ci godiamo questa vittoria. La sinergia con il popolo biancorosso è la nostra forza tanto che non vediamo l'ora di giocare la partita successiva"