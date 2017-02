Il Famila Wuber Schio supera Le Mura Lucca 80-66 e vince la 10ma Coppa Italia

Il Famila Wuber Schio batte in finale Lucca e vince la sua decima coppa Italia.



Come riferisce il sito ufficiale del club scledense, una grande prestazione, senza mai mollare un centimetro ad avversari agguerriti e in palla.



Una finale di Coppa Italia bellissima, palpitante, adrenalinica che il Famila Wuber Schio fa sua vincendo 80-66, con un secondo tempo di altissima caratura e con Jolene Anderson in versione “assopigliatutto” con 33 punti ( 5/7 da 2, 7/10 da 3) che gli valgono anche il titolo di MVP.