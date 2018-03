Fallimento Vicenza: l'udienza dei creditori

Tappa fondamentale per le sorti del Vicenza Calcio: Nerio De Bortoli ha udienza alle 12 nell'aula del giodice Limitone, al tribunale di Vicenza, per presentare il quadro della situazione debitoria del Vicenza Calcio prima del fallimento. Nella lista ci sarebbero circa 150 aziende e persone, per un debito stimato a spanne imprecise di circa 15 milioni, e il giudice dovrà decidere chi ammettere, in che ordine e in che misura al risolvimento del credito.

Altra questione sul tavolo sarà il futuro del club nato nel 1902, strettamente legata al debito sportivo, cioè quello legato agli stipendi e ai contributi di giocatori e staff e altre società sportive, anche per la stagione in corso, e di questo dovrà farsi carico la nuova proprietà.

A tal proposito, pur nel silenzio assordante, sarebbe una sola (quella veneto-straniera) la cordata interessata a partecipare all'asta, che verrà probabilmente fissata tra fine aprile e inizio maggio. Voci vicine agli imprenditori interessati parlano di un incontro poco fruttuoso con il curatore, con il quale non si sarebbe trovato un accordo per il versamento di un contributo di 600mila euro per sostenere la gestione in corso.

Aggiornamenti dal tribunale nel corso della giornata