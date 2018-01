Fallimento Vicenza? Sanfilippo: "In arrivo un nuovo cda"

Il mio impegno era di entrare nel tentativo di salvare il Lane e di nominare quanto prima il nuovo cda, fare la conferenza stampa nonché presentazione progetto. Tra lunedì e mercoledì il primo passaggio sarà la nomina di un primo cda, dove verrà nominata AD la dottoressa Cinzia Tosini quale presente fin dal primo contatto a casa Franchetto. Il mio compito termina qui.

Così Fabio Sanfilippo, dopo giorni rumorosi da parte del popolo biancorosso e dei giocatori contrapposti a un suo lungo quanto "sorprendente" silenzio".

"Capisco le remore dei tifosi ai quali devo in parte delle scuse, ma altrettanto vero da professionista ed imprenditore che ho anche una privacy aziendale da rispettare senza che alcune informazioni e strategie vengano rivelate... Ci saranno pertanto nei prossimi giorni ulteriori novità sarà il nuovo asset a formalizzare, decidere, divulgare."

Della situazione che si è venuta a creare, Sanfilippo accusa Vi.Fin., per non aver rispettato le tempistiche che erano nell'accordo, a proposito della firma sul bilancio e aver costretto lui e il suo staff a svolgere un super lavoro, "e sotto le Feste", sulle 5mila pagine e 200 fascicoli arrivati

"Dalla prossima settimana sarà il nuovo cda a fare tutti i passaggi necessari considerando che il giovanile da oggi verrà rimesso in moto. Il Giovanile per noi è il primo valore del progetto. A propositodella prima squadra, abbiamo analizzato fino a ieri la cartella di ognuno, il loro comportamento e confrontato anche con altri professionisti del calcio che li seguono. Alcuni di questi tesserati rischiano da parte mia provvedimenti pesanti, ma vedremo nei prossimi giorni". Infine l'AU uscinte ribadisce che il mancato versamente degli stipendi è da attribuirsi alla manovra effettuata da Marco Franchetto, che utilizzò gli oltre 250mila euro presenti sul contro del Vicenza al momento della cessione della squadra per pagare la sua quota della fidejussione con l'Itas.