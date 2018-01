Fallimento Vicenza, le condizioni dei francesi e gli assegni farlocchi di un altro pretendente

Spuntano anche gli assegni farlocchi nell'ambito della tragicomica e/o grottesca trattativa sulla cessione del Vicenza Calcio. Una fonte ci ha inviato la foto di alcuni assegni da 500mila euro che uno degli ultimi pretendenti avrebbe portato in via Schio per l'acquisto della società: non occorre essere esperti della Scientifica per notare che si tratta di una stampata a colori di uno schemino facilmente rintracciabile sul web. Non ci sono parole nemmeno per commentare e ci auguriamo che si tratti di uno scherzo di cattivo gusto.

I francesi

Non molla invece la cordata con a capo Brice Desjardins, Christian Payan e Raphael Clairin che anche oggi (mercoledì) hanno contattato Alfredo Pastorelli affinchè rilevi la società da Fabio Sanfilippo per poi cederla a loro. Oltre a questo, chiedono la nomina di Payan come DT entro una settimana, affinchè i finanziatori ritrovino la fiducia nella società e diano il via agli investimenti. Interpellato sull'argomento, Alfredo Pastorelli non si è mostrato molto convinto ma, si sà, le sorprese sono all'ordine del giorno.