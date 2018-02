Fallimento Vicenza, la Lega paga parte degli stipendi

La Lega Pro è tornata a Vicenza ed ha portato gli assegni derivanti da una parte della fideiussione che è stata escussa. E’ quasi ultimata l’operazione in banca alla presenza del curatore fallimentare, Nerio De Bortoli, per effettuare i bonifici ai tesserati relativi alle mensilità di settembre ed ottobre. E’ presente per la Lega Pro, Emanuele Paolucci, Vice Segretario.

Come già anticipato, oggi (giovedì) parte dei soldi escussi dalla Lega sono andati a far rifiatare le tasche dei giocatori biancorossi. Certo, la notizia è buona, ma restano fosche le nubi sul futuro della società di via Schio, soprattutto sulle teste di staff e dipendenti che non sono stati pagati.