Fallimento Vicenza, incontro con la Lega Pro

Si è tenuto giovedì pomeriggio presso lo Stadio Menti di Vicenza un incontro, promosso dalla Lega Pro, con l’Amministratore nominato dal Tribunale di Vicenza, De Bortoli, i calciatori, gli allenatori e ed i dipendenti del Vicenza Calcio ed al quale hanno preso parte per la Lega Pro, il Vice Segretario Emanuele Paolucci e l’avvocato Chiara Faggi. Lo riferisce una nota della Lega Pro.

Gli aggiornamenti del processo dal tribunale

Il presidente Gabriele Gravina, intervenuto al telefono da Roma, ha ribadito la sua vicinanza ai giocatori e ai dipendenti del Vicenza e l' impegno a dare una mano per trovare una soluzione, affermando che il lavoro che sta portando avanti ha alla base il rinnovamento del sistema calcio, proprio partendo dalla sostenibilità.

Durante il confronto, al quale ha partecipato anche l’Assocalciatori con il direttore Gianni Grazioli, e' stato approfondito il quadro della situazione del Vicenza Calcio al fine di fornire al dottor De Bortoli tutti gli elementi utili in vista dell’udienza che si terrà venerdì presso il Tribunale di Vicenza, e che deciderà in ordine alla possibilità per la società di portare a termine la stagione.

La Lega Pro ha voluto nel contempo confermare ancora una volta la propria vicinanza, in un momento così complesso, ai calciatori, agli allenatori e ed ai dipendenti del Vicenza Calcio, mettendo a loro disposizione i propri professionisti che già si erano attivati di concerto con l’AIC e l’AIAC.