Fallimento Vicenza, i tifosi versano ma è polemica sulla vecchia dirigenza allo stadio

In 4 giorni, sono 63 i tifosi che hanno versato sul conto corrente appositamente aperto per contribuire al proseguimento della stagione, per un totale di quasi 3mila euro. Non è stata gradita, però, la presenza (con accredito) dell'ex socio Stelvio Dalla Vecchia