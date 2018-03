Fallimento Vicenza, i creditori sportivi: ecco i nomi

E' il campione del mondo Cristian Zaccardo il creditore principale del Vicenza che verrà, se verrà. Il difensore attende ancora da via Schio 89mila euro.

Seguono, nella classifica, Comi con 64mila euro, l'ex mister Lerda (50mila euro), Giacomelli (49mila euro), Ferrari e Romizi (41mila euro), Alimi (33mila euro), De Giorgio (31mila), Milesi (29mila) e via via passando per i 12mila euro ancora dovuti a mister Colombo, i 20mila a mister Camolese, i 10mila al ds Zocchi. In tutto il "conto" è di circa un milione di euro.