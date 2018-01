Fallimento Vicenza, Dalla Vecchia: "Nessun accredito, siamo abbonati"

Netta smentita da parte della famiglia Dalla Vecchia, ex soci del Vicenza Calcio, a proposito di un loro ingresso allo stadio gratuito, tramite accredito.

"Le nostre aziende sono sponsor - spiega Simone - e come tali hanno un regolare contratto, con l'abbonamento (pagato) in tribuna".

"Non riesco a capire - prosegue - come possano uscire certe voci e, soprattutto, spero che i vicentini, magari con acque più calme, capiranno quanto grande è stato il nostro sforzo per i colori biancorossi".