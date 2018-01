Fallimento Vicenza: cosa succederà, Sanfilippo a Isola

Si tenta ancora il tutto per tutto per salvare il titolo sportivo. Dando per scontato che alcuni giocatori lasceranno Vicenza, non essendo stati pagati entro i termini, e con un grosso "no" sulla partita di Coppa Italia in programma sabato all'Euganeo, l'amministratore unico Fabio Sanfilippo lascia trasparire qualche raggio di luce:

"Pastorelli ci ha dato massima collaborazione e si è reso disponibile ad aiutare il Vicenza Calcio ed a saldare lui domani l’agenzia delle Entrate per il residuo e di questo doveroso ringraziarlo. Mercoledì pomeriggio prenderò contatti con Zocchi per aggiornarlo e trovar la migliore soluzione per scendere in campo a Padova dove non presentandosi, sarebbe un danno inestimabile. Siamo arrivati tardi è vero, ma salvo colpi di scena, sembrerebbe che ci sia la possibilità di procedere. Questione stipendi ? Se domani avessi l’ok dai miei revisori dei conti entro lunedì verranno saldati gli stipendi. Per evitare polemiche, entro lunedì potrebbe anche voler dire prima. Soprattutto se Sundas dovesse entrare in collaborazione".

Ricordiamo che Alessio Sundas si era proposto di correre in aiuto del Vicenza con sponsor, alcuni giocatori e un progetto sul vivaio.

ULTIM'ORA Nel pomeriggio Fabio Sanfilippo si è recato a Isola Vicentina per parlare con la squadra

Nelle scorse ore è tornato in scena Ubaldo Calabrò, che era stato contattato dal manager Stelvio dalla Vecchia, che ha dichiarato di essere pronto a rilevare la società non appena i libri fossero stati portati in tribunale, salvando così il titolo sportivo e il blasone.

Non si danno per vinti nemmeno i francesi, che hanno annunciato novità per le prossime ore.

E i tifosi?

Come ogni mercoledì ci sarà una riunione sotto la Curva Sud, dove verranno decise le azioni a intraprendere, anche nell'immediato.