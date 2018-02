Fallimento Vicenza, cosa si muove in via Schio

La Lega Pro con il Segretario generale, Francesco Ghirelli e l’Avvocato Chiara Faggi hanno incontrato giovedì mattina, presso la sede del Vicenza Calcio, il Curatore fallimentare Nerio De Bortoli.

Nel pomeriggio c'è un incontro con lo staff tecnico ed i giocatori del Vicenza. Si tratta di un’altra tappa dell’attività di affiancamento che la Lega Pro porta avanti come impegno a trovare una soluzione per un club che è tradizione e storia del calcio italiano.

Le trattative

Nel frattempo, qualcosa si muove in via Schio. Una delle cordate interessate all'asta, avrebbe mandato un proprio rappresentante a parlare con De Bortoli, nella giornata di mercoledì. Sul piatto sarebbero stati messi i 600mila euro necessari a coprire quanto manca per gli stipendi della gestione corrente, condicio sine qua non per la prosecuzione del campionato. I soldi andrebbero a titolo di "anticipo" in caso di aggiudicazione dell'asta. Sul fatto il dottor De Bortoli ha mantenuto il più rigoroso riserbo. Novità sono attese nelle prossime ore.