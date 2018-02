Vicenza Calcio, Cuore Biancorosso: superati i 40mila euro di donazioni

Continua la raccolta fondi dell'operazione "Cuore Biancorosso" per permettere ai biancorossi di arrivare alla fine del campionato in attesa degli sviluppi relativi alla gestione fallimentare del curatore De Bortoli e in attesa dell'asta fallimentare.

Vicenza Calcio informa che nella serata odierna l’ammontare delle sottoscrizioni volontarie dei tifosi hanno raggiunto la somma di € 43.483, pari a n. 860 sottoscrizioni.