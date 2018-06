Vicenza, revocata l'affiliazione alla FIGC: svincolato il parco tesserati

Ultimissimo capitolo del defunto Vicenza Calcio. La nota numero 75 rilasciato oggi pomeriggio dalla FIGC comunica la revoca dell'affiliazione della fallita società alla Federazione. Di conseguenza tutto il parco tesserati, compreso quello del settore giovanile, è svincolato.

“Il Commissario Straordinario – si legge nel comunicato – preso atto della dichiarazione di fallimento della società Vicenza Calcio S.p.A. pronunciata dal Tribunale Civile di Vicenza in data 18.01.2018; preso altresì atto della cessazione dell’esercizio provvisorio della società Vicenza Calcio S.p.A., decretata dal medesimo Tribunale in data 29.05.2018 e comunicata dal Curatore in data 14.06.2018; visto l’art. 16 N.O.I.F.; delibera di revocare l’affiliazione alla fallita società Vicenza Calcio S.p.A., con svincolo del parco tesserati”.