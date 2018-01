Fallimento Vicenza Calcio, la Curva Sud: "A Padova non ci andrà nessuno"

Al termine del "saluto" della squadra del Vicenza ai supporter e dopo l'annuncio che sabato a Padova potrebbe giocare la Beretti, i tifosi con un comunicato congiunto hanno comunicato che "A seguito del tracollo che sta investendo il Vicenza e che ogni giorno si colora con nuove umilianti decisioni, le quali non fanno altro che peggiorare la situazione superando di gran lunga il ridicolo, comunichiamo con unione di intenti che nessun gruppo organizzato di nessun settore ha intenzione di recarsi a Padova".

"Non solo - aggiungono i tifosi - ma ci impegniamo con ogni nostra forza a far sì che a Padova non ci arrivi nessuno, che si voglia mandare a giocare la Beretti, i fotografi, i raccattapalle o le avvenenti segretarie di Sanfilippo. Ci dispiace per i ragazzi del settore giovanile che non hanno nessuna colpa, ma questo accanimento terapeutico verso il Lane è un’agonia che non merita nessuno. Se i soci Vi Fin non sono in grado nemmeno di fallire, che scendano in campo loro. D’ora in avanti l’unione di intenti sarà la nostra forza portante e mettervi i bastoni fra le ruote il nostro unico scopo."