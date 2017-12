A rischio il titolo Vicenza Calcio, Grazioli: "Situazione critica"

Le sorti del Lane sono appese a un filo sottilissimo, non se lo nasconde più nessuno. La perdita del titolo sportivo, ovvia conseguenza di un fallimento, potrebbe concretizzarsi entro fine gennaio, se la società non pagherà gli stipendi ai tesserati, che hanno già presentato la messa in mora, entro la prima decade del mese.

Spiega Gianni Grazioli, presidente dell'Aic:

"Se ciò non avvenisse, i giocatori possono scegliere di rescindere il contratto per insolvenza, chiedendo una procedura d'urgenza, ed essere quindi svincolati prima del termine del mercato di gennaio. C'è anche una nuova norma che consentirebbe loro di rimanere sul mercato fino alla fine di febbraio"

Si tratterebbe, quindi, di un gesto volontario da parte dei tesserati, tra i quali qualcuno potrebbe però decidere di restare anche senza percepire la paga, come successo a Parma.

Ovviamente la buona volontà dei giocatori non sarebbe sufficiente a salvare il Vicenza, se contemporaneamente, come sembra, venissero avviate altre procedure nei confronti della società di via Schio e nessuno intervenisse a sistemare le ormai numerose beghe.