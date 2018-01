Fallimento Vicenza Calcio, corsa verso l'asta: tutte le ipotesi

Dopo la entusiasmante vittoria a Teramo, c'è di nuovo da tornare a fare i conti con il futuro del Vicenza Calcio. L'udienza di avvio di procedimento consensuale, che poterà all'asta il club, è fissata per il 20 marzo: quali i possibili acquirenti del fallito club di via Schio?

Per primo si è fatto avanti l'ultimo presidente, Fabio Sanfilippo, che non potrà partecipare in prima persona ma che ha dichiarato che l'interessamento degli imprenditori (o imprenditore) alle sue spalle resta acceso. Nella serata di domenica è tornato a manifestare la propria attenzione Alessio Sundas, mentre da tempo circola una voce su un possibile coinvolgimento cinese, legato al Milan. Improbabile, invece, la partecipazione da parte di Boreas, beffata all'ultimo secondo nel closing da parte dell'ex a.d. Franchetto.

Da parte di Nerio De Bortoli arriva invece un segnale per quanto riguarda l'interessamento di una probabile cordata vicentina.