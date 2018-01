Fallimento Vicenza Calcio, i giocatori: "Domani diremo tutta la verità"

Ancora appesa a un filo sottile la sorte del club. I calciatori del Vicenza stanno valutando una proposta per non far saltare la partita di sabato a Padova anche se, a quanto sembra, la risposta sarà negativa.

È di questa mattina l'annuncio di una conferenza stampa indetta per domani alle 14 dai giocatori presso l'Assocalciatori a Vicenza per spiegare "la verità al Menti sulla squadra e quello che è successo".

La squadra lancia anche un appello ai tifosi per assistere agli allenamenti che si svolgeranno sempre domani, verso le 15, a porte aperte al Menti: "Venite numerosi"