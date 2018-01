Vicenza Calcio: riaperta la campagna abbonamenti per il girone di ritorno

Detto e fatto. Come annunciato dal curatore fallimentare Nerio De Bortoli nell'ottica di recuperare i fondi necessari per far finire il campionato al Vicenza Calcio oggi è arrivato l'annuncio della riapertura straordinaria della campagna abbonamenti che si era chiusa lo scorso 9 settembre.

Da lunedì 5 febbraio sarà quindi attiva la campagna abbonamenti 2017-2018 girone di ritorno. Saranno disponibili gli abbonamenti validi per 6 gare.

MODALITÀ E PREZZI