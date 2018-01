Fallimenti in Lega Pro, Gravina: "Modena, Vicenza e ce ne saranno altri..."

“I fallimenti non riguardano la Lega Pro, ma riguardano il sistema e come sistema mi riferisco al fatto che se retrocedono alcune società dalla B, e puntualmente di queste società il 50% fallisce subito, altri falliscono dopo un anno, vuol dire c'è un problema di sistema, non è la Lega Pro che genera i fallimenti perché il Vicenza fallisce in lega pro perché è retrocesso, il Como fallisce in lega Pro ma è retrocesso dalla B, il Modena lo stesso, il Mantova uguale, l'Ancona è uguale, il Lanciano uguale.”

Così Gabriele Gravina a Tutti Convocati su Radio 24 in merito ai fallimenti in Lgea Pro e spiega: “Allora questa realtà di dati, che io seguo con grande attenzione, ci deve far riflettere. Quando parlo di rivoluzione culturale di sistema mi riferisco a questo, è il sistema che non regge, evidentemente il sistema di mutualità tra B e C tra A,B e C non funziona, c'è qualcosa che non permette una normale gestione".

“Nel momento in cui la Lega Pro ha deciso di dotarsi di uno strumento che è il codice di autoregolamentazione che alza la qualità dei controlli, immediatamente viene fuori il caso Modena viene fuori il caso Vicenza e ahimè ho paura che venga fuori qualche altro caso da qui alla fine dell'anno, perché la mia lega quindi le mie società hanno deciso di privilegiare il rapporto qualitativo all'interno del mondo del calcio, quindi dobbiamo ripulire, come si ripulisce? - prosegue - Attraverso dei sistemi di controllo, che sono particolarmente severi, attenti e nel mio programma, nella mia piattaforma, io ho inserito il principio del rating perché non è pensabile che all'interno di un sistema economico come quello del calcio noi non possiamo ispirarci ai principi dominanti di controllo, di verifica e di garanzia di qualità che sono tipici del mondo economico”