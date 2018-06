Ex Vicenza Calcio, Nerio De Bortoli: lunedì l'ultima uscita ufficiale

De Bortoli ultimo atto. Il curatore ha presentato oggi i City Camp, un modo alternativo per i ragazzi e le ragazze dai 6 ai 15 anni di trascorre l'estate giocando e allenandosi come dei veri professionisti, praticando anche altri sport e passare qualche settimana. Lunedì, invece, presenzierà all'avvio dei Camp e potrebbe essere la sua ultima uscita ufficiale.

In attesa della gestione Rosso, infatti, la raccolta dei proventi dei City Camp sarà gestita dalla curatela e contribuirà a coprire le pendenze con i creditori. Il progetto, avvallato dal tribunale nei mesi scorsi, vedrà la partecipazione di alcuni giocatori dell'ex-Vicenza e andrà avanti per circa un mese in mezzo. De Bortoli resterà invece a Vicenza fino a che non avrà concluso il lavoro di riscossione e di pagamento delle pendenze.