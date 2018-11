E' di nuovo rally show per Baldon rally a Monza

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

Dalla pista ai rally e ritorno per Baldon Rally che, nemmeno il tempo di archiviare la Ronde del Palladio della scorsa Domenica, si vede già in direzione Monza Brianza per la terza edizione dello Special Rally Circuit. Uno degli autodromi più famosi al mondo, il tempio della velocità, aprirà le porte al mondo dei rally, grazie all'evento organizzato da Vedovati Corse, al quale il team di Castelgomberto si presenterà con la famiglia Scalzotto al completo. Cambio di sedile tra il figlio Andrea e papà Paolo che, per l'occasione, si invertiranno al volante, rispetto al Franciacorta Rally Show di una quindicina di giorni fa.

A salire, per la prima volta, sulla Peugeot 208 R2 sarà il rampollo di casa Scalzotto, nuovamente affiancato da Vera Cracco alle note, il quale si regalerà un weekend sulla vettura di punta del team vicentino. Sempre di debutto, sulla Suzuki Swift R1, si tratterà per il babbo che, al suo fianco, ritroverà il buon Roberto Penzo. Il quartetto di Cornedo è quindi pronto a calcare, Domenica prossima, uno dei tracciati più blasonati nella storia dell'automobilismo sportivo. “Siamo pronti per un nuovo weekend, ricco di importanti spunti” – racconta Baldon (titolare Baldon Rally) – “perchè avremo il più giovane di casa Scalzotto, il buon Andrea, alla prima uscita ufficiale sulla Peugeot 208 R2. Dopo aver corso per tanto tempo con la piccola Suzuki Swift R1 siamo curiosi di vedere come si troverà al volante di una vettura molto tecnica e performante come la 208. Un evento come questi è il contesto ideale per provare nuove situazioni, senza particolari preoccupazioni. Altrettanto curioso sarà vedere il papà Paolo sulla Suzuki Swift. Quindici giorni fa ha corso proprio con la 208, al Franciacorta Rally Show, e sarà divertente vedere le reazioni in questo scambio di parti tra i due. Siamo pronti a partire.”

Unica giornata di gara, Domenica 18 Novembre, con quattro prove speciali ad articolare il programma della competizione: due tratti cronometrati previsti, con la “Vedovati” (23,40 km) e la “Special Vedovati” (17,30 km) che saranno percorsi per due tornate. In una tipologia di competizione così atipica, per i canoni tradizionali del rallysmo, l'esperienza maturata in questi anni da Baldon Rally, già presente nella passata edizione dello Special Rally Circuit, si rivelerà in tutta la sua utilità, per mettere la famiglia Scalzotto nelle migliori condizioni. “Ormai abbiamo maturato una certa conoscenza in questi eventi” – sottolinea Baldon – “avendo già preso parte, sia lo scorso anno che nel 2018, a varie manifestazioni di questa tipologia. Seppure le vetture utilizzate siano di derivazione rallystica le regolazioni che andiamo ad apportare sugli assetti sono molto diverse, rispetto a quando le competizioni si svolgono sulle strade di tutti i giorni. Abbiamo dati in archivio e saranno utili sia per Andrea che per Paolo.”