Il post partita di mister Colella e mister Brocchi

Un Colella inc***atissimo legge a suo modo la gara col Monza:

“Si, sono arrabbiato, perché la decisione sull’espulsione è ingiusta: andavano tutti e due sanzionati col rosso, eventualmente. Mantovani per la reazione e marchi per l’evidentissima provocazione. Io mi sono comunque sforzato di calmare gli animi, in modo da non aggiungere la beffa al danno. La partita era quasi finita e non serviva certo prendere altre sanzioni e perdere giocatori per la gara di ritorno. A proposito della quale è importante motivarsi per andare là a rendere loro la pariglia.

Io non penso proprio che sia finita qui e non vedo per quale motivo non si possa pensare di andare a vincere là. Abbiamo fatto un gran primo tempo e nel secondo sono venuti fuori loro. Ci sta. Però non sono mai riusciti a metterci sotto, nemmeno in 11 contro 10… Resta il rammarico di avere preso un gol evitabile: non dovevamo concedere quel cross, ma è chiaro che nel calcio le partite si perdono anche per sfumature e piccoli errori. Ma non vedo l’ora che passino questi 15 giorni in vista della gara di ritorno.

Andrei io davanti a tutti con la sciabola per la riscossa. Per il momento sono avanti loro, ma noi andremo al Brianteo belli e cattivi. Vedrete…”