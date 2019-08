Tiro a Volo, Dario Caretta è il re del campionato nazionale Beretta excellence

Dario Caretta di Fara Vicentino in forza al TAV Ponso (Padova) è Il vincitore assoluto della Beretta Excellence 2019, la prima piattaforma digitale sviluppata per la comunità del Tiro a Volo e già attiva sui principali campi da tiro italiani. Il tiratore vicentino, domenica, si è laureato campione italiano a Lonato del Garda (Brescia), dopo cinque tappe sulla distanza di 375 piattelli, con continui cambi di leadership delle classifiche di categoria e qualifica.

“Sono veramente felice. Quest’anno ho disputato un circuito stupendo, terminando la fase di qualificazione con il punteggio complessivo di 371/375, grazie a undici 25/25 e quattro 24/25. Oggi ho chiuso tre serie a punteggio pieno e, in finale, il margine conquistato durante le tappe del percorso mi ha permesso di aggiungere questo trofeo, a cui peraltro tenevo moltissimo, alla bacheca personale”.

Il 3 e 4 agosto, erano due giorni segnati da tempo in rosso sul calendario dei migliaia di atleti che già protagonisti delle tappe intermedie. Quasi 4.500 le presenze che nei 6 mesi del circuito, su 30 campi di tiro hanno onorato la gara, per un totale di oltre 300.000 piattelli lanciati. Edizione che per la prima volta – quest’anno – ha varcato i confini italiani includendo anche il Tiro a Volo GUSAR del Campione Olimpico Giovanni Cernogoraz, in Croazia. 400 i finalisti che si sono sfidati sulle pedane della perfetta struttura del Concaverde del Presidente Ivan Carella – già a regime per l’Europeo di Settembre – e circa 30.000 € i voucher che Beretta ha messo a disposizione a rimborso delle iscrizioni per tutti i finalisti.

“A nome di Beretta e dei miei collaboratori che lavorano, ogni giorno, al progetto Beretta Excellence - ha dichiarato il responsabile Premium & Competition Roberto Zarrillo - sento il dovere di ringraziare di cuore, uno ad uno, gli amici tiratori che dalle diverse parti d’Italia hanno partecipato a questa attesissima finale, senza dimenticare tutti gli atleti che abbiamo incontrato sui campi in questi 6 mesi, i gestori dei campi da Tiro e la Federazione che con professionalità e passione, hanno promosso il circuito Beretta Excellence – Shooting Data Edition, alimentando una presenza straordinaria che ogni anno riceve conferma e non conosce crisi. Siamo felici di questo cammino e degli eccellenti risultati”.

La grande novità del 2019 è stata però la classifica Shooting Data parallela a quella ormai “classica”. Tutti i tiratori che durante l’anno hanno utilizzato l’App per monitorare le proprie performance hanno potuto concorrere ad ulteriori 30.000 € di montepremi e si sono sfidati in una entusiasmante finale, utilizzando lo Shooting Data Score, già testato nella Gold Cup, con il colpo di prima canna a valere 3 punti e quello di seconda canna 2.

“I miei più sentiti complimenti a Dario Caretta, Campione Assoluto del Beretta Excellence 2019, ed a tutti gli altri atleti che si sono distinti nelle Categorie e Qualifiche - ha commentato Carlo Ferlito, direttore generale di Fabbrica d’Armi Pietro Beretta - L’entusiasmo con cui gli atleti hanno abbracciato questa sesta edizione, ci gratifica e ci stimola a rilanciare un’edizione 2020 ancora più appassionante. Siamo contenti di vedere come Excellence abbia oggi un posto preferenziale nel cuore e nelle agende degli appassionati di tiro italiani e che diventi per noi un canale per promuovere le novità di prodotto ai nostri appassionati. Siamo anche felici di aver ricevuto tanti feed-back positivi sulla nuova piattaforma Shooting Data, un passo avanti – obbligato – per mantenere lo sport del tiro a volo al passo con i trend di altri sport più blasonati, a cui il Tiro a Volo deve ispirarsi”.

Anche il presidente Luciano Rossi, ha voluto esprimere tutto il suo apprezzamento per il Campionato Nazionale Beretta Excellence: “Ringrazio Beretta per la sua continua volontà di creare insieme alla Federazione di Tiro a Volo nuovi stimoli per i nostri appassionati. Sostenere un circuito così lungo ed articolato, da quest’anno con la splendida novità di Shooting Data, hanno il preciso obiettivo di portare più spesso i tiratori sui campi e magari anche di portarli a cimentarsi su campi che non conoscevano, è linfa vitale per tutto il sistema. Una scommessa tutt’altro che banale e che da subito ci ha trovato a fianco della storica azienda di Gardone, ambasciatrice dell’eccellenza del Made In Italy nel mondo.”