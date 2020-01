Daniele al via degli Italiani di ciclocross: la sua battaglia "corre" in rete

Daniele Peschi è un atleta con disabilità mentale a cui con grande fatica è stato permesso - dopo qualche anno - assieme ad una guida, di partecipare alle gare di ciclocross. Ha preso parte a tutte le tappe del Giro d’Italia ciclocross, vestendo la maglia rosa nella sua categoria ID (un grande segnale per chi non conosce le problematiche di questi ragazzi).

"Ora - spiega la sua guida, Vanessa Casati - per qualche astruso regolamento della FCI, a Daniele e a me, viene negata la possibilità di iscriversi al Campionato italiano di ciclocross 2020. Stanno trovando mille paletti, nonostante anche l’organizzazione è disposta ad inserire una gara promozionale per giovanissimi, per farlo partecipare proprio come tutti gli altri".



Daniele è entrato nel cuore di tutta la famiglia del Cross, è un ragazzo educato, sta migliorando tantissimo sia nella guida della bici che nell’approccio con le persone, in questi anni da timido e introverso, si è letteralmente “risvegliato” grazie al ciclismo, superando limiti che per lui qualche anno fa erano ostacoli insormontabili. "Farlo partecipare - sottolinea Vanessa - dovrebbe essere un gran segnale di umanità e apertura, ma la FCI si sta perdendo una grande possibilità. Abbiamo deciso di raccogliere delle firme per lui, per chiedere alla FCI di far partecipare Daniele al Giro d'Italia ciclocross 2020".



"Se voi vedeste gli occhi di questo ragazzo mentre fa sport - continua - capireste il perché di questa battaglia. Chissà quanti altri ragazzini ci sono nascosti lì fuori, far correre Daniele potrebbe alzare un coperchio che noi neanche immaginiamo".

La battaglia di Daniele, e della sua guida, è approdata in rete sulla piattaforma change.org e ha raccolto il sostegno di oltre 20mila persone.