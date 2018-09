Conto alla rovescia per corsa alla B: le pagelle di Alberto Belloni

Chi è la regina del mercato nel girone B della serie C e quali le Cenerentole?

Premesso che non si sa ancora per certo come saranno strutturati i raggruppamenti, il lotto delle probabili concorrenti nel Girone B va diviso in tre fasce: le candidate alla promozione diretta, le candidate ad un posto nei play off e infine tutte le altre.

Iniziamo dall’alto.

Per l’accesso all’unico posto che darà diritto alla Cadetteria dopo la regular season i nomi più accreditati sono tre: Ternana, Feralpi Salò e Triestina.

Gli umbri hanno ceduto la punta Montalto ma l’hanno sostituita con il bomber Vantaggiato, acquistando molti altri giocatori di peso come Diakitè, Vives, Salzano, Hristos e l’ex biancorosso Giraudo. Voto 8.

La società del lago ha piazzato il colpo grosso portandosi a casa l’Airone Caracciolo ma rinforzandosi anche sulla trequarti con un altro ex vicentino come Alessio Vita. E non dimentichiamo altri buoni giocatori come Canini, Scarsella e Miceli. Il Salò, tra l’altro, viene da due o tre ottime stagioni e quest’anno potrebbe essere quello buono per raccogliere i frutti di tanta programmazione. Voto 8,5.

Interessante anche il rafforzamento della Triestina, che ha ingaggiato El Diablo Granoche, rinforzando la difesa con altri ex del Lane (Malomo e Valentini) e migliorando la rosa con gli innesti dei vari Maracchi, Bolis, Sabatino, Beccaro ecc. Voto 7,5

Secondo gli esperti sono questi tre club a contendersi la palma dei favoriti. Dietro a loro il blocco delle altre formazioni uscite rinforzate dall’interminabile supermarket estivo.

Vediamo dunque gli outsider