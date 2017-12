Crisi Vicenza: o la va o si spacca

AGGIORNAMENTO. Dichiarazioni stampa di Sanfilippo: "L'accordo a mio nome è ancora valido".

Il portavoce della "cordata lombarda" si affida a un post su Facebook per comunicare che la trattativa dell'ottobre scorso non è stata annullata per inadempienza: "Sarà eventualmente un giudice a dichiararlo - specifica - ora tocca a Vi.Fin decidere, successivamente toccherà allo scrivente".

Dopo il nulla di fatto di ieri, con il CdA sospeso fino a venerdì, alle 18 di oggi scade l'ultimatum dato da Pioppi a ViFin per arrivare alla conclusione della vicenda societaria per il passaggio di proprietà. Altra giornata cruciale per una trattativa ancora avvolta dalla nebbia alla quale forse si potrà mettere finalmente la parola "fine".

Sul fronte Vi.Fin, Marco Franchetto ha indetto una riunione per questa sera ma non ci sono conferme dagli altri soci. Nel frattempo voci parlano dell'arrivo della cosidetta "cordata Lombarda" e sulla questione Sanfilippo ha degli assi nella manica che rivelerà a breve.

Le scadenze ormai non si possono però più rimandare. Entro venerdì c'è il pagamento degli stipendi e dei contributi dei tesserati e poi, a fine anno, vanno versati 42mila euro di affitto al Comune e 580mila euro all'Agenzia delle Entrate.

(AGGIORNAMENTI NEL CORSO DELLA GIORNATA)