Crisi Vicenza, Sanfilippo sul bilancio: corsa contro il tempo

Potrebbe essere il penultimo, se non l'ultimo, allenamento del Vicenza Calcio quello che si è svolto martedì mattina al Centro Tecnico di Isola Vicentina. In giornata i giocatori incontreranno il sindaco Achille Variati, che lunedì ha chiesto aggiornamenti sulla situazione societaria all'amministratore unico Fabio Sanfilippo.

Il bilancio

Secondo quanto si apprende, negli uffici torinesi dell'A.U., si sta vagliando con la necessaria attenzione il bilancio giugno 2016/17, arrivato martedì mattina firmato dagli ex soci. Il documento era atteso dal 18 dicembre.

Non si tratta di un lavoro semplice, come più volte dichiarato non solo dall'attuale proprietario ma anche dall'avvocato Roberto Atzeni, quando lo visionò (ancora incompleto), con i suoi consulenti, per Boreas.

La scadenza

Si tratta quindi di una vera e propria corsa contro il tempo, visto che, se gli stipendi dei dipendenti e dei tesserati non saranno pagati entro mercoledì, i giocatori potranno chiedere la procedura d'urgenza di rescissione del contratto e svincolarsi.