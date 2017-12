Crisi Vicenza, salta la cena di Natale del Centro coordinamento

Così in un comunicato il presidente del Centro di Coordinamento dei Club Biancorossi Maurizio Salomoni, che prosegue:

Non riteniamo opportuno in questo clima di incertezza e di frustrazione organizzare la nostra tradizionale cena di natale: non è il momento di festeggiare insieme, quello che stiamo vedendo non merita nemmeno un briciolo di gioia.

NON C’E’ PIU’ TEMPO!!

È assolutamente necessario, se si vuole almeno cominciare ad abbozzare un’idea di futuro, arrivare alla definizione della trattativa in corso e fare una totale e concreta pulizia dello scempio visto finora e ripartire dalla trasparenza, dalla chiarezza e dal rispetto che i tifosi meritano. Ora chi non vuole il bene del Vicenza deve andarsene, che sia dirigente, giocatore, tecnico, proprietà, chi non tiene veramente a questi colori deve lasciare il Menti ai tifosi: è un tempio del calcio, non di loschi affari, interessi, debiti e quant’altro. Lì, su quel glorioso campo, si può solo giocare a pallone.

Con la passione e i sentimenti dei tifosi no, con quelli no, non si può più giocare.