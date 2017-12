Crisi Vicenza, salta l'accordo Boreas: altra rivoluzione

Ormai è perfino difficoltoso trovare un attacco per le puntate di questa Lanenovela, che sta diventando sempre più intricata e caotica: si avvicina più a Twin Peaks che a Beautiful, per capirci.

Partendo dalla non notizia che l'assemblea per l'approvazione del bilancio non è ancora stata convocata, ci sarebbe un addio anzichè un closing tra Boreas e il Vicenza Calcio. Secondo fonti molto vicine a Pioppi, l'accordo salterebbe in favore di una cordata sostenuta da due volti noti di Vi.Fin., uno dei quali protagonista di recenti pubbliche polemiche con la holding.

Questa sterzata, poreterebbe a un ennesimo drastico cambio nello staff tecnico, con il rientro di Lerda e Mandato e l'uscita di Presicci e Zanella.

Altrettanto difficile è trovare una chiusura: non ci resta che il collaudato "God save the Lane".