Crisi Vicenza: La Colombo ha pagato lo stadio e la rata dell'Iva

Buone notizie per i tifosi del Vicenza: La Colombo Finanziaria, di proprietà della famiglia Pastorelli, a seguito dell'escussione della granzia fidejussoria da parte del Comune, ha provveduto tempestivamente a corrispondere l'importo richiesto alla compagnia garante, affinchè questa proceda al bonifico.

Per quanto riguarda l'Iva, è stata escursa la garanzia da parte dell'Agenzia delle entrate e, per infromazioni assunte, gli unici due soci garanti che provvederanno a corrispondere le somme dovute sono la stessa La Colombo Finanziaria e la Metrotecnica della famiglia Dalla Vecchia, mentre gli altri soci non avrebbero versato alcun contributo.

Respiro, quindi, fino all'anno nuovo, quando ci saranno da chiarire le questioni sui tesserati e dipendenti e il Centro tecnico.