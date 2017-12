Crisi Vicenza, l'analisi di Alberto Belloni: "Situazione drammatica ma non seria"

Dite la verità… Pensavate di aver visto il peggio? E invece no.

La Lanenovela rischia di trasformarsi in una Lanetragedia. Dopo aver dato il benservito a Boreas, l’armata Brancaleone ViFin ha concluso la sua (dis)avventura biancorossa nel peggiore dei modi, pertinacemente impegnata a far dimenticare ai vicentini quel che di buono aveva fatto due anni fa, salvando la società dal fallimento. Dopo una retrocessione, un dissesto sempre incombente, due accordi preliminari firmati con interlocutori diversi, tre allenatori in busta paga e una classifica ai limiti della serie D, la perla finale è stata la comica del closing con Sanfilippo.

Premetto subito che sospendo ogni giudizio sul nuovo proprietario. Per almeno due ragioni che mi sembrano minimali. Primo, non so chi rappresenti e che strategia abbiano in mente i finanziatori che gli stanno alle spalle. Secondo, si è appena insediato e appare giusto dargli qualche giorno prima di sparare sulla Croce Rossa. Restano comunque da capire molte cose, a partire dalla situazione kafkiana collegata al mancato versamento degli stipendi. Colpa di Sanfilippo? Colpa di ViFin? L’unica cosa certa è che stavolta Franchetto & C. non potranno affibbiare la responsabilità a Boreas, a meno che non pretendessero che fosse Pioppi a tirasse fuori la grana per togliere dai guai chi gli aveva appena sbattuto la porta in faccia…

L’impressione personale, è che