Crisi Vicenza, dimissioni Sanfilippo? "No, ma non le escludo"

Non è certo tranquilla la situazione in via Schio. Secondo alcune voci sarebbero imminenti le dimissioni di Fabio Sanfilippo, che, interpellato, non smentisce del tutto questa possibilità, anzi:

Sto vagliando carte da ore e credo che Vi.Fin. non sia stata del tutto trasparente nell'espormi la documentazione

In questo momento la situazione è "surgelata" e ci saranno novità nelle prossime ore. L'imprenditore torinese non esclude di portare i libri in tribunale, a nome di Vi.FIn.

Il nuovo ammministratore precisa "di non muovere nessuna attività finanziara fnchè non è sicuro delle scritture contabili, per non incorrere in eventuali illeciti penali".

Aggioramento: Per problemi famigliari Franchetto non sarà presente per firmare le azioni; quindi salta di un altro giorno il versamento bancario. Nel frattempo prosegue l'analisi delle carte, che non sembrerebbero così disastrose.