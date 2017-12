Crisi Vicenza, fumata nera al cda Boreas-Vifin: ultimatum di Pioppi

Fumata nera al tavolo del Vicenza Calcio dopo un ora di mezza di riunione. All'uscita dallo stadio un Francesco Pioppi visibilmente adirato ha annunciato che ha dato tempo a Vi.FIN fino a giovedì alle 16 per la risposta di chiusura del passaggio di proprietà a Boreas. "Il nostro contratto è valido, devono decidere altrimenti lo faremo valere ma allora devono pagare tutto, vogliamo una risposta entro domani". E per quanto riguarda le scadenze imminenti, l'ingegnere ha precisato: "VI.FIN è l'attuale proprietà, o li tirano fuori loro i soldi o se c'è questo altro acquirente".

Situazione che sembra quindi fuori controllo e CdA sospeso fino a venerdì alle 18, in attesa quindi della risposta prevista per domani. "Ero qui non come presidente ma come consigliere delegato dalla società che rappresento", ha chiarito Pioppi. L'ipotesi che VI.FIN. abbia per le mani un altro compratore verso il quale è intenzionata a rivolgersi sembra quanto mai reale. Restano ancora moltissime incognite e sopratutto la rabbia e la delusione dei tifosi ai quali l'ingegnere ha parlato. Ma, visto come sono andate le cose, di certo non rassicurato.

ORE 16:30 Esce Francesco Pioppi.

ORE 16:17: Marco Franchetto esce dallo Stadio con un no-comment. Ad aspettarlo un gruppo di tifosi

ORE 15: Iniziato il CdA. Il primo ad arrivare Francesco Pioppi e il consulente Cunico

Poco più di un milione da tirar fuori entro fine dicembre, di cui circa la metà venerdì.

E' questa la priorità sul tavolo del consiglio di amministrazione del Vicenza calcio convocato con urgenza dal consigliere Pioppi (che dovrebbe rivestire anche la carica di presidente, ma la questione non è chiarissima), in programma oggi alle 15. Un'impresa che definire difficile è eufemistico, visto che il termometro dei rapporti tra l'attuale proprietà e Boreas Capital segna il sotto 0 abbondante.

Entro venerdì bisogna pagare gli stipendi e i contributi dei tesserati, pena -2 punti da scontare nel campionato in corso, mentre a fine anno vanno versati i 42mila euro nelle casse del Comune per l'affitto dello stadio e i 580mila euro dovuti all'Agenzia delle Entrate. Chi pagherà questa ingente somma?

Nel frattempo il closing ha ricevuto un brusco stop per il bilancio non ancora approvato nè dal revisore dei conti, nè dal Collegio sindacale, tantomeno, quindi, dall'assemblea, che può essere convocata con un preavviso minimo di 8 giorni.

Seguiremo gli aggiornamenti.