Crisi Vicenza: “Belloni, che cosa diavolo sta succedendo?”

Passano i giorni, si susseguono inutilmente le scadenze, i silenzi assordanti prendono il posto della comunicazione e il Vicenza è sempre lì, in attesa di una soluzione che lo faccia uscire una volta per tutte dalla situazione kafkiana in cui l’hanno precipitato. Sono in tanti a fermarmi per strada per chiedermi: “Belloni, che cosa diavolo sta succedendo?” e io non ho spiegazioni da dare.

Mi manca qualcosa, un tassello fondamentale, una chiave di lettura convincente. Tutto si concentra in una semplice domanda: “Dove sta andando a parare ViFin? Qual è il vero progetto di Franchetto e soci?”. Vogliono restare al comando del Lane e portare a termine con le loro forze questo campionato? Intendono tergiversare, sperando che qualcuna delle fantomatiche cordate si concretizzi e butti nel calderone i 16 milioni di euro utili per ripianare il passato e gli altri necessari per andare avanti fino a giugno? Oppure, pur di non darla vinta a Pioppi & C., sono disposti a pronunciare il famoso “Muoia Sansone con tutti i filistei”?