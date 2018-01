Crisi Vicenza, Atzeni: "Una torta servita sul letame"

Non trovo parole per quello che è accaduto in queste ore: è come se avessero lasciato una torta su una montagna di letame e ne offerissero a tutti una fetta

Così l'avvocato Roberto Atzeni al termine della concitata giornata che ha visto una "assemblea" del Vicenza Calcio e l'amministratore unico Fabio Sanfilippo andare a parlare con la squadra, promettendo di pagare gli stipendi lunedì.

Secondo quanto si apprende, il rappresentate di Boreas, Francesco Pioppi, il legale ed il consulente Giulio Cunico, avrebbero avuto in programma nel pomeriggio un incontro con la famiglia Pastorelli che non serebbe mai avvenuto per il susseguirsi degli eventi da parte di Sanfilippo.

E' molto complesso cercare di trovare e di mettere insieme i pezzi del puzzle sul futuro del club fondato nel 1902 ma quello che è certo è l'amarezza da parte della cordata arabo-lussemburghese per l'ennesima porta in faccia, a sorpresa.

Le dichiarazioni di Atzeni