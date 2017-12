Crisi Vicenza, oggi assemblea Vi.Fin. e Polato "Mai parlato di pagamenti"

"Non ho mai parlato con un vostro giornalista nè ho o avrei potuto rilasciare simili dichiarazioni in quando non ricopro più alcuna carica nella socità".

Così l'avvocato Gian Luigi Polato rettifica quanto a lui attribuito nell'articolo di ieri (giovedì), del quale, comunque non era fonte diretta.

Resta comunque il fatto che gli stipendi e i contributi di tesserati e dipendenti restano ancora insoluti e su come e quando saranno pagati è mistero fitto.

In agenda, oggi (venerdì), c'è l'assemblea dei soci di Vi.Fin. per la ratifica della vendita da parte del c.d.a a Fabio Sanfilippo ma potrebbe non essere raggiunto il numero legale.