Crisi Vicenza, i revisori: "Non abbiamo ancora ricevuto il bilancio"

Al 12 dicembre il bilancio del Vicenza Calcio non è ancora stato approvato. Lo conferma una mail della società di revisione Audiorevi, inviata lunedì sera all'avvocato Roberto Atzeni di Boreas. Inutile ribadire che si tratta di uno step fondamentale per arrivare al closing con Boreas.

Nel corso dell'ultimo Cda, il 24 novembre, era stata approvata una bozza cui però i revisori avevano richiesto alcune rettifiche, come spiegato da Pioppi nel corso della conferenza stampa di presentazione di mister Zanini.

Così la società di revisione:

Ad oggi (lunedì), non abbiamo ricevuto ancora il testo del bilancio (Schemi di bilancio, Nota integrativa e relazione sulla gestione) al 31 dicembre 2017 approvato dal cda per verificare se tutte le nostre rettifiche sono state recepite dalla società e per analizzare il contenuto della relazione sulla gestione e della nota integrativa. Rimane anche in sospeso il tema della continuità aziendale della società che dovrà essere supportato dai soci