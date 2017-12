Crisi Vicenza, Sanfilippo: "Diffuse calunnie su di me" e oggi prima assemblea

Scorre sempre più inquietante il timer sulle sorti del club fondato nel 1902.

La società è già stata messa in mora dai tesserati, che non hanno ricevuto gli stipendi entro il termine, la River ha chiuso i cancelli del Morosini mentre il Comune attende il pagamento dell'affitto del Menti e non è chiaro se la scadenza con l'Agenzia delle Entrate sia a fine dicembre o a fine gennaio, grazie al versamento di un "acconto" di circa 250mila euro che sarebbe avvenuto poco prima della firma di Fabio Sanfilippo sul contratto di cessione delle quote.

Ed è proprio qui la (ennesima) rogna che si abbatte sul closing: l'amministratore unico, infatti, sostiene di non essere stato informato dal cda uscente del prelievo dalle casse del club e ha chiesto quindi al notaio di non procedere con le pratiche necessarie alla convalida dell'atto.

Il 22 dicembre, quindi, Sanfilippo ha convocato due assemblee dei soci del Vicenza, una per il 27, con all'ordine del giorno la riduzione del capitale sociale, sull'agenzia delle entrate e sulla messa in mora e l'altra, straordinaria, il 2 gennaio, sugli stessi argomenti. Nelle convocazioni è specificato che sarà possibile partecipare anche in video/audio-conferenza.

AGGIORNAMENTI: L'assemblea di oggi (giovedì) sarà in audioconferenza.

A rendere il clima (come se fosse necessario) ancora più pesante, negli ultimi giorni diverse decine di tifosi hanno ricevuto una mail che alle redazioni sta arrivando da ottobre, senza ricevere voce. Al contrario, il tam tam 2.0 l'ha diffusa capillarmente e Fabio Sanfilippo ha ritenuto di dover rispondere: