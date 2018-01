Crack Vicenza: gli edifici industriali della Marc-One sono due garage

Tra le numerose "disavventure" legate al Vicenza Calcio che stanno portando il club fondato nel 1902 nel baratro (al momento mancano 24 ore alla scadenza del versamento degli stipendi) c'è stata anche quella di uno "svuotamento", tramite diversi passaggi, della Marc-One, una delle tre aziende che sono garanti delle onerose fidejussioni con l'Itas, per l'Agenzia delle Entrate, e con la Lega Calcio. Le altre due sono La Colombo Finanziaria di Alfredo Pastorelli e la Metrotecnica di Stelvio Dalla Vecchia.

La Marc-One "svuotata" ad agosto

A fronte di quanto pubblicato sulle visure camerali, l'ex AD del Vicenza aveva contestato che non c'era stato alcun impoverimento sostanziale della società, di cui ora è amministratore delegato il 95enne Aldo Polato, padre dell'avvocato ex presidente del Vicenza, perchè ha "un capitale sociale versato di 1 milione di euro e anche fabbricati all'attivo".

In realtà, da quanto emerge dalla visura catastale, i fabbricati all'attivo sono due magazzini - uno di 35mq, l'altro di 27 - siti in Altavilla, con una rendita totale di 144 euro.

La cosa non ha direttamente attinenza con le vicende societarie, perchè, se avenisse il fallimento del Vicenza, saranno beghe tra gli ex soci, ma evidenzia come qualcuno si stesse preprando al triste destino della Nobile Provinciale.