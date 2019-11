Corsa orienteering, tutti i vincitori del Tour Vicentino 2019

La gara di Bolzano Vicentino conclude la stagione provinciale 2019 della corsa orienteering. La classifica finale del circuito provinciale vicentino premia gli atleti con costanza di presenza e risultato alle tappe in tutta la provincia dove i circuiti di promozione locale si rivelano un ottimo modo per dare seguito alle attività di promozione e formazione svolte sul territorio dalle società di orienteering.

Una giornata autunnale di pioggia ha salutato i quasi 100 concorrenti che si sono giocati la prova finale del tour lungo le siepi nella campagna. Percorsi veloci sprint tra le vie hanno dato il tocco finale alla sfida dove i concorrenti sono sempre attenti a scegliere la strada migliore e più veloce per raggiungere le lanterne e tagliare il traguardo sul filo dei secondi nel confronto tra concorrenti, ma soprattutto amici.

Numerosa la partecipazione durante l’estate da parte delle associazioni di orienteering dal Veneto e Trentino di Mezzocorona, Fonzaso, Feltre, Asiago, Vicenza, Bassano che hanno visitato varie località della provincia, dai Berici agli Altopiani. La premiazione del tour vicentino 2019 avverrà come da tradizione in occasione della prima prova 2020 di Creazzo in occasione della sagra del broccolo l'11 gennaio.

Per le giovani promesse dello sport orienteering in categoria Giovani W12 conquista il primo posto Alzetta Andrea – Orienteering Barbarano, seconda Pretto Celeste Nike – Erebus Orienteering e terza Paina Giulia Vicenza Or. Team. Nei Giovani M12 conquista il primo posto Vicariotto Mattia – Arces Orienteering davanti ad Alzetta Tobia – Orienteering Barbarano, terzo Lopez Gianluca Arces Orienteering.

Tra le ragazze W15 primo posto per Cortese Serena - Asiago 7 Comuni SOK davanti a Vescovi Ilaria – Asiago 7 Comuni SOK, terza Camponogara Giulia – Arces Orienteering. Nei ragazzi M15 primo Cavagnis Sebastiano – Fonzaso, secondo Pozza Gabriele – Vicenza Orienteering, terzo Michelin Thomas Galilei Orienteering.

Ragazzi M20 primo Mogno Pietro Orienteering Noale, secondo Nicolis Giovanni – Erebus Orienteering e terzo Pozza Francesco Vicenza Or. Team. Scalzotto Annarita – Erebus Orienteering vince su Gambini Giulia Erebus Orienteering e Bari Veronica Arces Orienteering nelle ragazze W20.

In Categoria Elite primo Marolla Riccardo – Asiago 7 Comuni SOK davanti al secondo Ronzani Fabio – Erebus Orienteering, terzo Masperi Alessandro – Arces Orienteering. Cortese Gloria Asiago 7 Comuni SOK vince tra le ragazze davanti a De Vallier Rugiada e Zanetello Micol – Arces Orienteering .

Anche per le categorie master classifica combattuta: Uomini 35+ primo Gazzetto Davide – Padova Orienteering, secondo Brugali Emanuele Agorosso, terzo Martignago Daniele – Ok Montello che strappa il terzo posto all’ultima tappa. Uomini 45+ primo Cavagnis Stefano – Fonzaso davanti al secondo Vicariotto Pierdomenico – Arces Orienteering, terzo Scalchi Roberto – Vicenza Or. Team. Uomini 55+ primo Trinca Colonel Fabio – Erebus Vicenza, secondo Pozzan Danilo – Misquilenses, terzo Bellò Gregorio – Misquilenses che strappa il terzo posto all’ultima tappa.

Donne 35+ prima Lazzarini Sandra Arces Oienteering, seconda De Santis Barbara – Vicenza Orienteering, terza Giuganino Barbara Besanese Orienteering. Donne 45+ prima Sibiglia Katiuscia – Erebus Orienteering, seconda Dal Sasso Laura – Vicenza Orienteering, terza Rossetto Katia – Fonzaso. Donne 55+ prima Savorniano Lory Mary – Vicenza Orienteering, seconda Bordin Patrizia – Orienteering Galilei, terza Abram Annamaria Crea Rossa.

Il Tour Vicentino di Orienteering tornerà nel 2020 con novità già in fase organizzativa per coinvolgere ancora più località e società della provincia.